Derde filiaal van Café Beauté opent de deuren in Mol: “Iedereen is hier welkom om zich te laten verwennen, óók mannen en jongeren”

Na Hasselt en Knokke-Heist vind je voortaan ook in Mol een filiaal van het populaire Café Beauté van de Limburgse beautyonderneemster Caroline Rigo. De nieuwe zaak in ‘Het Klein Huis’ in de Statiestraat werd zaterdag officieel geopend in aanwezigheid van burgemeester Wim Caeyers (CD&V) en schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V). “Café Beauté is een mooi, uniek belevingsconcept waar verzorging en lekker eten samenkomt. Een totaalbeleving van verwennerij, dus.”

Wie binnenstapt in het gloednieuwe Café Beauté komt terecht in een modern pastelparadijsje, waarin het artistieke karakter van prachtige, victoriaanse pand toch bewaard is gebleven. “Ik was meteen verliefd op dit pand. (lacht) Oude en nieuwe stijlen combineren is ook wel een beetje mijn persoonlijke goesting, want zo zag het er ook uit in de allereerste winkel die ik ooit opende”, zegt beautyonderneemster Caroline Rigo. “De verbouwingen zijn ook allemaal heel vlot verlopen, waardoor we nu al met de start van de krokusvakantie de deuren kunnen openen voor het publiek. Het is het ideale moment om de komende dagen al eens binnen te springen om te genieten van de horeca en het winkelgedeelte. Je kan ze al boeken, maar we starten onze verzorgingen en behandelingen pas vanaf begin maart, zodat we hier met een team van drie mensen full-force kunnen draaien.”

Volledig scherm Café Beauté is niet alleen bekend om zijn behandelingen en verzorgingsproducten, maar ook om zijn personaliseerbare cappuccino's. © Liese Demeulenaere

In het gloednieuwe filiaal vind je dus de volledige experience die Café Beauté te bieden heeft, waaronder de razend populaire, personaliseerbare cappuccino's en ontbijt- en lunchbuffetten. “Een primeur voor Mol is dat we hier ‘het kleinste, make-up winkeltje ter wereld’ hebben. Langs beide kanten hebben we onze vitrines ingericht als mini-winkels, waar er met mandjes kan geshopt worden”, legt ze uit. Dat de populaire conceptstore voor Mol koos, is toch wel opvallend. “Uit een marktonderzoek bij de bijna 14.000 leden van onze Facebook-community bleek dat de vraag hier echt wel groot was. Voor vele Kempenaars is ons eerste filiaal in Hasselt namelijk net iets te ver. Mol was de ideale locatie om dat gat in de markt op te vullen."

Shopping-gemeente

Het gemeentebestuur is uiteraard blij om Café Beauté te mogen ontvangen. Door zijn populariteit zal de conceptstore immers nog meer bezoekers naar het Molse handelscentrum lokken. “We noemen ons ‘een echte shopping-gemeente”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “We merken dat creatieve insteken - zoals je hier een unieke combinatie vindt van horeca en verzorging - een nieuw publiek aantrekt, waar het ganse handelscentrum van kan meegenieten. Telkens wanneer er een nieuwe, ambitieuze zaak start is dat voor mij persoonlijk ook een hoogdag en ben ik een blije en fiere burgemeester.”

Volledig scherm Schepen Lieve Heurckmans (CD&V) genoot al meteen van een make-over van de kundige handen van Aline Van Hamond. © Liese Demeulenaere

Schepen voor Lokale Economie Lieve Hurckmans (CD&V) liet zich ondertussen als een van de eersten in de watten leggen tijdens een make-over. “Van nature gebruik ik weinig producten, omdat ik daar niet goed tegen kan. Maar wie weet heb ik nu wel de weg gevonden naar deze Belgische, natuurlijke, vegan make-up. In de stoel was het een fijne ervaring en de behandeling voelde na afloop goed aan”, vertelt ze. “Ik ben dan ook blij dat Caroline Rigo en haar team Mol hebben uitgekozen voor hun derde vestiging. Ik begreep dat ze met een lokale makelaar een kwartiertje hebben rondgewandeld en dat de locatie en het pand waren beklonken. Ondernemers uitnodigen in onze gemeente om al wandelend te kijken naar opportuniteiten is iets wat we nog meer gaan doen, net zoals we de laatste jaren al in gesprek zijn met ondernemersgroepen.”

Stralen

Aan het roer van de Molse shop staat overigens de Molse Aline van Hamond. “Ik ken Caroline van een cursus die we samen hebben gevolgd. In hart en nieren ben ik een schoonheidsspecialiste, dus toen ik de vraag kreeg of ik aan dit verhaal wou meewerken, heb ik onmiddellijk toegezegd. Het is een mooi, uniek belevingsconcept waar verzorging en lekker eten samenkomt”, zegt ze trots. “Iedereen die hier werkt, deelt dezelfde passie voor food en beauty en wil onze gasten zoveel mogelijk laten stralen. Iedereen is welkom, óók de mannen of de jeugd. Ik heb zelf een dochter van zestien. Zij vindt wat wij doen nu al geweldig en komt graag langs met haar vriendinnen om bij te praten”, vertelt Aline. “En op basis van de reacties en de vibe die er hangt, voelt ik aan de mensen in Mol dat ze blij zijn dat we er zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit gaat werken.”

Praktisch

Café Beauté Mol vind je in de Statiestraat en is van dinsdag tot zaterdag geopend, van 9 tot 18 uur. Vanaf 1 maart kan je er ook terecht voor lichaamsverzorging en behandelingen. Meer info vind je op www.cafebeaute.be.

Volledig scherm Café Beauté is een unieke conceptstore waar je ook lekker kan eten. © Liese Demeulenaere

