‘Den Donk’ zwaait na twee jaar de deuren open voor het grote publiek: "We voelen dat de mensen nieuwsgierig zijn”

De sluiting van het schooltje van Mol-Donk in 2010 was nefast voor het gemeenschapsgevoel in het gehucht. In 2017 werd ook nog eens de kerk uit haar dienst ontheven, waarna ook de parochiezaal al snel teloorging. Het resultaat was een dorp waarvan het sociale weefsel steeds meer afbrokkelde. “Donk is maar een klein dorp met zo’n 1.400 inwoners. Het is ook een van de weinige Molse gehuchten, waarvan het inwonersaantal de laatste jaren gedaald is. Waarom? We hadden geen enkele plek meer om elkaar te kunnen ontmoeten. Het hechte dorpsgevoel ging verloren”, vertelt voorzitter Jef. “Enkele vooruitziende mensen hadden gelukkig in de gaten dat we Donk nieuw leven in moesten blazen. Daarom leefde al snel het idee om de oude kerk om te bouwen tot een gemeenschapshuis. De eerste plannen voor ‘Den Donk’ lagen dus eigenlijk al tien jaar geleden op tafel.”