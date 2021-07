Deltavariant coronavirus boosdoener in stopgezet chirokamp Mol Sluis in Heist-op-den-Berg: 23 besmettingen bij leden, leiding en kookploeg

Maandagavond besliste de leiding van de Chiro Mol-Sluis om het kamp stop te zetten na een positieve coronatest bij een van de 89 leden. Een dag later bleken er ook bij de leiding en de kookploeg besmettingen te zijn. “Omdat deze variant extra besmettelijk is, benadrukken we nog eens het belang van het strikt volgen van de quarantainemaatregelen”, zegt waarnemend burgemeester Andreas Verbeke (N-VA). “De bijkomende positieve testen zijn enerzijds afkomstig uit de achtergebleven resultaten en anderzijds mensen die eerst negatief testten en toch ziektesymptomen ontwikkelden. Tijdens een tweede test bleek dat ze toch positief.”

Verspreid

Na het stopzetten van het chirokamp ondergingen alle leden, leiding en voltallige kookploeg op dinsdag 6 juli een eerste coronatest. De 23 vastgestelde besmettingen situeren zich in verschillende delen van de kampgroep. Er zijn zowel bijkomende leden, leiding als kookouders besmet. Meerdere deelnemers vertonen ook effectief ziektesymptomen. “Deze vaststellingen bewijzen eens te meer dat stopzetten van het kamp de enige correcte beslissing was”, zegt Verbeke. “ De aanwezigheid van de extra besmettelijke deltavariant maakt dit nog maar eens duidelijk. Dankzij het snelle ingrijpen van de kampleiding is de besmettingscluster snel in kaart gebracht en kunnen we de verdere verspreiding stoppen.”

Tweede test

Ten vroegste dinsdag 13 juli ondergaan alle deelnemers een tweede test. Minstens tot het resultaat van de tweede test gekend is, blijft iedereen – ook na een eerste negatieve test - in thuisquarantaine. Pas wanneer ook de tweede test negatief is, eindigt de quarantaineperiode. Bij een positieve test geldt ook voor de gezinsleden een quarantaine en moeten zij zeker een coronatest laten afnemen.