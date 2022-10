Delegaties uit Molse zustersteden officieel ontvangen in jeugdhuis Tydeeh: "Een lange traditie die we koesteren”

Sinds april 1985 heeft gemeente Mol een stedenband met Santo Tomás en sinds mei 2007 ook met Kara Kara. “En dat is toch wel uniek. Wij zijn een van de slechts twee gemeenten in België met meer dan één stedenband”, zegt schepen Lotte Vreys. “Dat is alleen maar te danken aan de ongelooflijke inzet van enorm veel vrijwilligers, de ambtenaren en natuurlijk ook de politiek, die dat altijd is blijven dragen. Een welgemeende ‘dankuwel’ daarvoor, want deze stedenbanden geven onze gemeente en onze inwoners een zeer unieke kijk op de wereld.” Burgemeester Wim Caeyers beaamt dat. “Onze stedenbanden zijn een lange traditie die we enorm hard koesteren. En de reis die deze delegaties nu maken, is een bijzondere kans om elkaar nog beter te leren kennen.”