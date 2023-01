Delegatie van Molse Elvisfanclub reist af naar Memphis voor afscheid van Lisa Marie Presley: "Nog steeds moeilijk te bevatten dat ze er niet meer is”

MolDe fanclub ElvisMatters uit Mol reist zaterdagochtend vroeg met een kleine delegatie af naar Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee om de afscheidsplechtigheid van Lisa Marie Presley bij te wonen. De club is al twintig jaar lang een bekende naam bij Elvisfans en kreeg daarom een persoonlijke uitnodiging voor de begrafenis. “Lisa Marie was een heel vriendelijke dame, ondanks dat ze geen gemakkelijk leven heeft gehad”, zegt Jeroen Vanderschoot (48), vice-president van ElvisMatters.

Lisa Marie Presley, het enige kind van rock-’n-roll-legende Elvis, overleed afgelopen donderdag 12 januari zeer onverwacht - vermoedelijk aan een hartstilstand. Naar verluidt zou haar ex-man Danny Keough nog geprobeerd hebben haar te reanimeren, waarna de zangeres werd overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt van Los Angeles. Maar de hulp mocht niet meer baten. Lisa Marie stierf op 54-jarige leeftijd. “Het is nog steeds moeilijk te bevatten dat Lisa Marie er niet meer is. Uit respect voor haar zullen wij zondag bij de afscheidsplechtigheid op Graceland aanwezig zijn”, zegt Jeroen Vanderschoot (48), vice-president van ElvisMatters.

Bijzondere momenten

Slechts een kleine delegatie van twee personen kan aanwezig zijn, niet de ganse fanclub. Toch is het een hele eer voor ElvisMatters. “We startten onze club twintig jaar geleden, in 2003. Sindsdien reizen we jaarlijks af naar Graceland voor de sterfdag van Elvis in augustus. Tijdens die reizen hebben we Lisa Marie al vaak ontmoet en zelfs gesproken. Dat waren altijd bijzondere momenten. Zij was dan ook de enige dochter van Elvis, dichter bij Elvis kon je niet komen. Het was ook een heel vriendelijke dame.”

Volledig scherm De fanclub ElvisMatters uit Mol had de eer om Lisa Marie Presley meerder malen te ontmoeten. © ElvisMatters

“En dat terwijl ze geen gemakkelijk leven heeft gehad. De gebroken huwelijken, de zelfmoord van haar zoon, ... Ze stond ook altijd een beetje in de schaduw van haar vader en werd achtervolgd door paparazzi. Dat doet wat met een mens”, zegt Jeroen. Sinds de zelfmoord van haar zoon in 2020 was Lisa Marie ook niet meer in het openbaar gezien, tot enkele dagen voor haar dood. Toen dook ze plots op in Memphis voor de verjaardag van haar vader op 8 januari en twee dagen later was ze aanwezig op de Golden Globes. Haar overlijden op 12 januari kwam dus geheel onverwacht. “Ik wist niet dat ze hartproblemen had, maar haar grootmoeder en Elvis zelf hadden ook geen sterk hart. Het zal helaas in de genen gezeten hebben”, zucht hij.

Volledig scherm Jeroen Vanderschoot aan het graf van Elvis. Lisa Marie Presley zal er vlakbij begraven worden. © ElvisMatters

Emotioneel

De afscheidsplechtigheid zal nu zondag plaatsvinden op Graceland in de aanwezigheid van Lisa Marie’s drie dochters en moeder Priscilla Presley. De verwachting is dat het een emotioneel afscheid wordt. Graceland is immers de plaats waar Lisa Marie opgroeide en nu te ruste wordt gelegd naast haar vader, grootouders en zoon. “De dienst zelf vindt plaats om 9 uur ‘s ochtends. Daarna volgt er een processie naar Graceland, waar ze uiteindelijk begraven wordt”, vertelt hij. “Dit is het laatste wat we nog voor Lisa Marie kunnen doen. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld, maar het is met gemengde gevoelens. Normaal reizen we met veel plezier naar Memphis, nu is dat toch anders."

Volledig scherm De fanclub ElvisMatters uit Mol had de eer om Lisa Marie Presley meerder malen te ontmoeten. © RON RUTTEN FOTOGRAFIE

