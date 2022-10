Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Tongerlo KEMPENSE KLEPPERS. In Abdij van Tongerlo bakken ze 3 miljoen hosties per jaar: “We controle­ren élk schijfje met de hand”

Ja, ze bestaan ook als snoep, maar over die soort hebben we het niet. Wie zijn eerste communie gedaan heeft, kent ze wel... hosties. Een klein plat schijfje brood, maar met weinig smaak. Veel hostiebakkerijen blijven er anno 2022 niet meer over in Vlaanderen, maar in de abdij van Tongerlo staan de hostie-ijzers nog regelmatig gloeiend heet. Jaarlijks produceren de norbertijnen er zo'n drie miljoen stuks. Ze gunnen ons een blik achter de schermen. Hoe bak je een hostie? En waar gaan ze overal naartoe? “Ook gevangenissen zijn klant bij ons.”

24 oktober