De Goren sluit als vaccinatiepunt: "Wees er nog snel bij voor je herfstprik”

“Wie in de zomervakantie een boosterprik kreeg, ontving recent een nieuwe uitnodiging voor een herfstprik. Het gaat dan vooral om oudere inwoners en mensen uit de kwetsbare doelgroepen. Zij ontvingen een nieuwe uitnodiging omdat hun vorige prik meer dan drie maanden geleden is”, klinkt het bij eerstelijnszone Baldemore. “Voor de herfstprik tegen corona hadden inwoners uit onze eerstelijnszone de afgelopen maanden de keuze: vaccinatie in het vaccinatiepunt, bij hun huisarts of de apotheek. Vanaf 21 december stopt de werking van het vaccinatiepunt en kan je er dus ook niet meer terecht voor je vaccin. Ook het callcenter sluit. Heb je vragen over vaccinatie of het vaccinatiecertificaat? Dan kan je tot eind dit jaar terecht in het callcenter Baldemore. Vanaf januari bel je de Vlaamse helpdesk.”