Dak van gebouw op De Zwaan stort in onder sneeuwdruk: “Brokstukken vielen gelukkig binnen veiligheidsperimeter”

MolOp site De Zwaan in Mol zijn maandagochtend brokstukken van een leegstaand gebouw naar beneden gevallen. Dat gebeurde omdat het dak het gewicht van de sneeuw niet kon dragen. Vlakbij is een kinderdagverblijf. “Het puin belandde gelukkig binnen een veiligheidsperimeter die sinds enkele maanden rond het gebouw was ingesteld”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

De druk van de sneeuw heeft ervoor gezorgd dat maandagochtend grote delen van het dak van een leegstaand gebouw op site De Zwaan in Mol het begeven hebben. Grote brokstukken vielen naar beneden. Het getroffen gebouw staat achteraan op site De Zwaan en grenst aan de Wandelweg en kinderdagverblijf Molleke. “Niemand raakte gewond of liep een risico. Het puin belandde binnen een veiligheidsperimeter die sinds enkele maanden rond het gebouw was ingesteld”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Instabiliteit

Het beschadigde gebouw staat al langere tijd leeg, maar moet qua basisstructuur gevrijwaard blijven totdat de gemeente binnen het masterplan voor de volledige site van De Zwaan de toekomst voor de komende decennia heeft vastgelegd. Het gemeentebestuur was al een tijdje op de hoogte van de instabiliteit van het dak en wilde een nieuw dak laten plaatsen. “Tijdens een gebouwinspectie binnen een lopende studieopdracht voor het masterplan enkele maanden geleden, kwam de instabiliteit van het dak aan het licht. Meteen namen we de nodige maatregelen voor het instellen van een veiligheidsperimeter rond het gebouw”, vertelt burgemeester Caeyers. “Sinds de afbakening van een perimeter werkten onze diensten een aannemingsopdracht uit om stabiliteitswerken uit te voeren, inclusief het vervangen van de bestaande dakconstructie door een tijdelijk dak. De opdracht was al gedetailleerd beschreven, de zoektocht naar een geschikt dakbedrijf was gestart. Begin februari moesten alle offertes binnen zijn.”

Spoedopdracht

De geplande aanpak met het gebouw verandert nu het dak deels is ingestort. “We laten de actuele toestand vandaag (maandag, red.) nog onderzoeken door een stabiliteitsingenieur. Op basis van de bevindingen stellen we via een spoedopdracht een aannemer aan voor het ruimen van het puin en het uitvoeren van de vereiste renovatiewerken om het gebouw voor verdere schade te behoeden”, besluit Caeyers. “De veiligheidsperimeter en het afsluiten van de volledige koer voor publiek gebruik blijft behouden zolang de veiligheid dit vereist.”

Volledig scherm Het dak van het gebouw op site De Zwaan stortte deels in © Gemeente Mol

