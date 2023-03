CVO Edu Kempen biedt voortaan volwaardige opleiding tot huishoudhulp aan: “Erkend diploma geeft de job de waardering die ze verdient”

De job van huishoudhulpen wordt meer dan eens onderschat. Huishoudhulpen moeten niet alleen goed kunnen poetsen, maar ook goed kunnen communiceren en inzicht hebben in werkorganisatie, producten en materialen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom gieten volwassenenonderwijs Edu Kempen en Dienstenfirma BalDeMo CV-SO die vaardigheden nu in een volwaardige opleiding, inclusief erkend diploma.

De nieuwe opleiding laat cursisten de nodige vaardigheden verwerven en oefenen gedurende 490 lesuren, verdeeld in twaalf modules. De lesgevers van CVO Edu Kempen focussen elke maandag op de theorie en wisselen die af met gesimuleerde praktijkoefeningen in realistische situaties. Daarbij wordt sterk ingezet op herhaling. “Een startende huishoudhulp krijgt heel veel informatie op korte tijd. We merken dat het moeilijk is om dit alles te onthouden. Huishoudhulpen werken niet in team en kunnen niet aan een collega even vragen hoe iets weer juist was. Ze hebben dan ook niet altijd meteen de reflex om het kantoorteam te bellen. Dit creëert soms problemen op de werkvloer of werknemers haken af”, vertelt Lise Crabbé, personeelsverantwoordelijke bij BalDeMo.

“Daarom is in de eerste periode herhaling belangrijk. Deze opleiding zet op lange periode in op de nodige vaardigheden en kennis. Cursisten gaan gespreid over meerdere maanden deze informatie verwerken en toepassen. Ze maken zich zo de nodige vaardigheden en kennis grondig eigen en passen deze toe in hun werkwijze, wat de kans op een succesvolle en langdurige tewerkstelling in de job verhoogt.” De cursisten kunnen ze hun opleiding ook combineren met een betalende job en hun gezin.

Waardering

Momenteel volgen slechts drie cursisten de opleiding. “Een grote opkomst is het jammer genoeg niet, maar we hopen met deze start om meer geïnteresseerden te inspireren”, aldus Karin Sels, Adjunct-Directeur van CVO Edu Kempen. “De cursisten ontvangen na het afronden van hun opleiding een volwaardig, door de Vlaamse Overheid erkend diploma. Dit geeft de job de waardering die ze verdient.” De drie cursisten die recent zijn gestart, hebben een grotere afstand tot de sector. De trajectbegeleiders van de OCMW’s van Balen, Dessel, Mol en Retie worden intensief betrokken voor de gehele begeleiding.

Tekort

Iedereen die huishoudhulp wil worden, komt in aanmerking voor de opleiding. In vele gevallen kunnen sollicitanten ook meteen aan de slag. Bij Dienstenfirma BalDeMo krijgen onervaren starters immers intern een uitgebreide, begeleide inwerkperiode verzorgd door het kantoorteam, coaches en externe opleidingspartner Explorensia. Ervaren huishoudhulpen worden persoonlijk uitgebreid onthaald om hen te leren kennen en hen wegwijs te maken in de werking en visie.

Er is dan ook een groot tekort aan huishoudhulpen. “We bieden deze opleiding aan, omdat we overtuigd zijn van de nood, zowel voor cursisten als voor bedrijven. Vooral het aspect zorg dat wij bij deze opleiding apart benadrukken, vinden we belangrijk”, vertelt Mieke Goris, Coördinator bij CVO Edu Kempen. De wachtlijst naar huishoudhulp ook bij zorgbehoevende klanten blijft namelijk steeds stijgen. De nieuwe opleiding kan een antwoord bieden op die stijgende vraag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.