Cultuurraad zoekt beste artiesten en culturele organisatoren van voorbije twee jaar

“Beide cultuurprijzen kunnen gaan naar artiesten of organisatoren, individueel of in groep, die afkomstig zijn van Mol, hier wonen of actief zijn in het culturele leven, en iets bijzonders presteerden op cultureel vlak. De prijzen richten zich tot cultuur in de brede zin: zowel (amateur)kunsten, erfgoed, toerisme als socio-culturele of gemeenschapsvormende initiatieven komen in aanmerking”, legt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren uit. De winnaar van de Cultuurprijs gaat naar huis met 500 euro. Wie de Culturele Carrièreprijs in de wacht sleept, krijgt maar liefst 1.000 euro.

“De Cultuurprijs 2020-2022 beloont één van de vele culturele activiteiten die in onze gemeente plaatsvonden tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022 of één van de personen of groepen die zich tijdens de afgelopen (corona)jaren op cultureel vlak lieten opmerken. Het bijzondere karakter ervan kan op vele vlakken liggen: de inzet, creativiteit, uitstraling, samenwerking, originaliteit, publieksbereik,…”, zegt ze. “De Culturele Carrièreprijs kan gaan naar een persoon of groep die zich gedurende een langere periode uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel vlak in of voor Mol. De prijs beloont een mooie culturele carrière in de schijnwerpers of achter de schermen op vlak van kunsten, erfgoed, toerisme of op socio-cultureel gebied."

Kandidaturen indienen

Wie verdient volgens jou één van deze prijzen? Dien je kandidaturen voor 8 januari 2023 via het e-loket of lever een formulier in aan de ticketbalie in Schouwburg Rex, de informatie- en onthaalbalie in ‘t Getouw of de bibliotheek. Schrijf er zeker bij waarom deze activiteit, persoon of groep volgens jou de prijs verdient. Daarna nomineert de jury uit de ingezonden kandidaturen de activiteiten, personen en groepen waarvoor iedereen finaal kan stemmen.

