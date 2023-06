Cultuurcafé wordt atelierwerking voor personen met beperking: “We verbinden kunst met inclusie”

Het Cultuurcafé in 't Getouw is voortaan onderdeel van de atelierwerking van vzw Den Brand, een organisatie die kwalitatieve opvang en dagbesteding biedt aan mensen met een beperking. Vanaf nu is iedereen elke dinsdag en woensdag welkom in het nieuwe ‘Atelier Comité’, waar twintig enthousiaste cliënten en achttien vrijwilligers voor en achter de toog het beste van zichzelf geven. “Ze mogen volledig zelf kiezen welke taken ze op zich nemen.”