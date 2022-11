Coronapatiënt bedankt zijn zorghelden met doedelzakconcert: “Ik sta hier vandaag nog dankzij hen”

2021 was een bijzonder zwaar jaar voor Wilfried De Strijcker. De zaak van zijn dochter Eleanore, die in 2018 op brutale wijze om het leven werd gebracht in haar woning te Herentals, kwam in februari eindelijk voor het hof van assisen. De dader, haar toenmalige vriend, werd toen veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij ging nog in cassatie, maar pleegde in september zelfmoord in zijn cel. “En vlak daarna kwam er ook nog eens corona in de familie. Mijn kleinkinderen namen het mee naar huis van school. Vervolgens geraakte mijn vrouw besmet. Maar al bij al viel het bij hen nogal mee”, vertelt Wilfried. “Ik had minder geluk. Ik ging zienderogen achteruit en besloot naar de huisarts te gaan. Daar kreeg ik te horen dat ik meteen naar het ziekenhuis moest.”

Wilfried werd toen met de ambulance naar het AZ Herentals gebracht, waar hij urenlang op de spoedafdeling verbleef. “Er was geen plek voor mij op de corona-afdeling. Alle bedden lagen vol. Uiteindelijk werd ik opnieuw in de ambulance gelegd en naar het Heilig Hartziekenhuis van Mol overgebracht. Daar lag ik eerst vier weken in strikte afzondering. Dat was verschrikkelijk”, blikt hij terug. “Ik kon niet op mijn buik draaien, ik kon niet slapen, ... En ik was ook echt heel zwaar ziek. Op een gegeven moment vroegen ze me zelfs of er een priester, dominee of psycholoog moest langskomen om me voor te bereiden op het ergste. Zo diep zat ik”, vertelt Wilfried. “Maar dat heb ik geweigerd. Ik ben heel gelovig en had zelf mijn Bijbel naast me liggen. Ik had ook de foto van Eleanore en de tekeningen van mijn kleinkinderen op de kamer. Daar heb ik kracht uitgeput.”

Belofte

Het was een loodzware strijd, maar Wilfried knokte er zich na een zestal weken toch doorheen. “Het was mijn tijd nog niet. (lacht) En dat heb ik te danken aan het zorgpersoneel. Zonder hen zou ik hier nu niet meer staan. Het zijn echte helden”, zegt hij. “Zelfs toen ik nog in het ziekenhuis lag, maakte ik een belofte: als ik dit overleef, dan zal ik hen bedanken met een doedelzakconcertje. Die belofte maak ik vandaag waar.” Donderdagochtend was Wilfried om 10 uur immers te zien aan het Heilig Hartziekenhuis in Mol. Hij speelde er enkele nummers en trok daarna verder om zijn tweeluik af te werken aan het AZ Herentals. “Corona is echt een venijnig beestje. Ik denk dat veel mensen dat nog steeds onderschatten. Ik ben dus heel dankbaar voor wat deze zorghelden gedaan hebben. Echt chapeau.”

Volledig scherm Coronapatiënt Wilfried De Strijcker brengt een muzikaal eerbetoon aan zijn zorghelden. © Liese Demeulenaere

