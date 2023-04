Containerpark Millegem tijdelijk bereikbaar via KMO-zone

Inbrekers viseren drie bedrijven

Dieven zijn op pad in de nacht van dinsdag op woensdag op pad geweest op het industrieterrein in Balen. In de Industrieweg en de Voortstraat werden in totaal drie bedrijven geviseerd. Bij één bedrijf bleef het bij een poging, bij de twee andere bedrijven geraakten de inbrekers wel binnen. De buit bleef wel telkens beperkt. De inbraken werden woensdagochtend vastgesteld.