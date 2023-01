Collegestraat krijgt nieuwe voetpaden

Mol Tientallen ijsberen trotseren het buitenbad van Vita Den Uyt

In de winter is het buitenbad van Vita Den Uyt logischerwijs gesloten wegens de koude temperaturen, maar voor de nieuwjaarsduik op zondag maakte het zwembad toch een uitzondering. Het kwik ging amper 5 graden boven het vriespunt. Toch tekenden heel wat zwemmers present. De ene had al wat meer spijt van zijn beslissing dan de andere, maar al bij al waren er vooral veel lachende gezichten in het water te zien. Sommigen plonsden zelfs het water in via de glijbaan. Respect!

