Chalet brandt uit bij Sunparcs

Basketbal BNXT Liga Yannick Dammen en Limburg United vlot met 91-65 voorbij BAL Weert: “Met vertrouwen naar bekerfina­le in Vorst Nationaal tegen BC Oostende”

De tweede fase van de BNXT League is voor Limburg United een avontuur in de Silver League. Met de komst van het Nederlandse BAL Weert moesten de boys van T1 Raymond Westphalen de punten in Hasselt houden, want groepswinst is noodzakelijk om te kunnen doorstoten naar de Belgische play-offs. Het werd een ruime 91-65 overwinning met een opmerkelijke rol voor de talentvolle Yannick Dammen.

6 maart