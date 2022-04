CEO van Heilig Hartziekenhuis benoemd tot gedelegeerd bestuurder

Mol Gemeentebe­stuur distanti­eert zich van boekje ‘Winkelen in Mol’

Verschillende Molse handelaars kregen de voorbije dagen een man over de vloer die 25 euro vroeg om vermeld te worden in een boekje genaamd ‘Winkelen in Mol’. Het zou gaan over een lijst waarin Molse handelszaken worden opgenomen. Het gemeentebestuur is echter niet op de hoogte van het initiatief en distantieert zich ervan. “Dit initiatief is opgestart zonder medeweten van het gemeentebestuur en de bevoegde schepen. Voor vragen kunnen handelaars altijd terecht bij de dienst lokale economie”, klinkt het.

26 april