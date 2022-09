Tijdens deze LLL-dag liep parlementslid Katrien Schryvers een dag mee op de werk- en opleidingsvloer van het onderwijscentrum. “Op de ‘levenslang lerenstage bij CVO HIK in Mol heb ik mogen kennismaken met een heel gemotiveerd team. Ik ben onder de indruk van hoe mensen via leertrajecten in het volwassenonderwijs worden begeleid naar onder meer jobs in de zorgsector of als kinderbegeleider in de kinderopvang”, zegt ze. Maar daarnaast kwam ook de werking van het centrum voor volwassenenonderwijs, onderwijsvernieuwing, trajectbegeleiding en werkplekkleren aan bod.