Celstraf voor voyeur (24) die stiekem meisje (13) filmt in douches van camping Zilvermeer

De feiten dateren van 30 december vorig jaar. Een 13-jarig meisje uit Lommel was er op vakantie. Toen ze zich aan het omkleden was in een kleedhokje van het sanitaire blok, merkte ze op dat ze stiekem gefilmd werd. De politie werd erbij gehaald. Die kon de 24-jarige G.V.D. uit Mol ontmaskeren als de dader. “Op camerabeelden is te zien dat hij de enige was die het sanitaire blok binnen ging. Hij ging rustig naar binnen, maar liep nadien zenuwachtig en spurtend weg”, aldus de rechter. Toen de man door de politie werd onderschept op de camping stond het scherm van zijn gsm op de subfolder ‘recent verwijderd’. Hij had de beelden gewist voordat de politie hem bij de kraag vatte. De man krijgt een celstraf van 12 maanden en wordt voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.