Cannabisplantage met 302 planten kost bewoonster van Postelsesteenweg 2 jaar cel

In januari 2021 kreeg de politie melding dat er een extreem hoog energieverbruik was aan de Postelsesteenweg in Mol. Op 20 januari werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de 60-jarige J.A.. Daar werden in eerste instantie 94 cannabisplanten aangetroffen in een verborgen ruimte. Eén dag later werd nog een ander verborgen ruimte gevonden met nog eens 208 cannabisplanten. De elektriciteit om de plantages te verwarmen werd illegaal afgetapt. Volgens de politie was er al geoogst in december 2019, maart 2020 en december 2020.