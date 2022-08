Campus Sint-Lutgardis ontvangt 100.000 euro Vlaamse subsidies

Minister Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro meer dan in de vorige regeerperiode. Scholen in heel Vlaanderen kunnen daardoor bouw- of verbouwingswerken uitvoeren. Deze investeringsgolf komt ook Mol ten goede, want via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) krijgt Campus Sint-Lutgardis van KSOM nu 99.825 euro aan subsidies toegewezen.