Buurtbewoners niet happig op mogelijke verkaveling bij historische 15 Kapellekens: “Zonde als er vlak naast onze grote toeristische trekpleister gebouwd wordt”

MolNadat de gemeente en Stichting Kempens Landschap eind februari trots aankondigden de historische site van de 15 Kapellekens in Achterbos op te willen waarderen, blijken er nu ook plannen te zijn voor een verkaveling in de omgeving van het beschermde erfgoed. Een projectontwikkelaar zou er namelijk een nieuwe weg en dertien bouwkavels willen realiseren. De meeste buurtbewoners zien dat echter liever niet gebeuren. “De straat is nu sowieso al veel drukker dan vroeger. En dan komen daar nog eens zo veel auto’s bij?”

De komende maanden krijgen zowel de beschermde historische kruisweg met de kapelletjes als de omliggende bospercelen een grondige opknapbeurt. Zo zouden de omliggende dennenbossen deels hersteld worden als historisch heidelandschap. Daarnaast wil de gemeente de site naadloos laten aansluiten op de gekende recreatieve fiets- en wandelnetwerken en verrijken met aangename rust- en speelplekjes. Tot slot zullen de kapelletjes zelf ook grondig gerestaureerd en in de kijker gezet worden met nieuwe infoborden, QR-codes en subtiele verlichting.

Aanvraagdossier

Maar een projectontwikkelaar heeft andere plannen voor de omliggende gebieden. “LRD Landmeting diende recent een aanvraagdossier in voor de realisatie van een verkaveling in de omgeving van de 15 Kapellekens in Achterbos. De aanvrager wil een nieuwe verkaveling realiseren tussen het Bruggeske en de beschermde site van de 15 Kapellekens”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke (N-VA) uit. “Volgens de ontwerpplannen wordt de bestaande doodlopende straat 15 Kapellekens doorgetrokken en buigt deze vervolgens af richting Bruggeske. De nieuwe weg komt deels over en sluit via een keerlus aan op het bestaande zandpad dat nu vanuit het Bruggeske richting de kapelletjes loopt."

Volledig scherm Dit oude huis aan het einde van de 15 Kapellekens zou gesloopt worden om plaats te maken voor de nieuwe verkaveling. © Liese Demeulenaere

Het gemeentebestuur kan zich naar eigen zeggen nog niet inhoudelijk uitspreken over de ingediende ontwerpplannen. “Pas na een eigen inhoudelijke analyse van het dossier en een evaluatie van de mogelijke bezwaarschriften, zal het college van burgemeester en schepenen een formeel standpunt bepalen en de vergunning verlenen of weigeren”, aldus Verbeke. “Het spreekt voor zich dat het hier gaat om een bijzonder gevoelige groene omgeving, waardoor we belang hechten aan een maximale inspraak van de buurtbewoners. We hopen dat zo veel mogelijk inwoners de plannen bestuderen en ons hun visie kenbaar maken via de procedure van het openbaar onderzoek.”

Verzet

De meeste buurtbewoners staan in geen geval te springen voor een nieuwe verkaveling in hun achtertuin. “We zitten hier mooi in het groen, lekker rustig. Pas op, er is nu wel al veel meer verkeer in de straat door de recente nieuwbouw. Vroeger lieten we onze kinderen uren op straat spelen zonder ons zorgen te maken. Nu is dat wel anders. Maar dan komen er nog eens dertien gezinnen bij, met minstens even veel auto’s? Wat gaat dat geven?”, vraagt een buurtbewoner zich af. “Bovendien zou het toch echt wel zonde zijn als er vlak bij onze toeristische trekpleister gebouwd zou worden. Enkele jaren geleden hebben wij ons daarom ook verzet tegen de komst van een hoge appartementsblok in de 15 Kapellekens. Gelukkig werd er toen geluisterd en werd er gekozen voor halfopen bebouwingen met een lagere bouwhoogte. Hopelijk houden ze nu ook rekening met de buurtbewoners.”

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 18 maart tot en met 16 april. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier online raadplegen via het omgevingsloket. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op de dienst ruimtelijke ordening in ’t Getouw. Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Lees ook:

Volledig scherm De 15 Kapellekens zijn een belangrijke toeristische trekpleister van Mol. © Liese Demeulenaere