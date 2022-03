Buurtbewoner Stinus (31) maakt komisch filmpje als protest tegen verkaveling 15 Kapellekens: “We moeten dit bos koste wat kost beschermen”

MolDe verkavelingsplannen bij de historische site van de 15 Kapellekens blijven de gemoederen beroeren. Terwijl er al enkele dagen een petitie de ronde doet op sociale media, gaat buurtbewoner Stinus Hannes (31) nu nog een stapje verder. Hij gaf namelijk een creatieve draai aan zijn protest in een komisch YouTubefilmpje, waarin hij iedereen aanmoedigt een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. “De 15 Kapellekens zijn zoveel meer dan een beschermd monument. Voor iedereen hier in Achterbos is deze plek pure nostalgie”, zegt Stinus.

De 15 Kapellekens en de bijhorende kruisweg genieten een grote bekendheid in Mol en omgeving. De historische gebouwtjes zijn uniek in hun soort en worden omringd door een prachtig stukje bos. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de site bij jong en oud in de smaak valt als populaire rust- en ontdekkingsplek. Toen vorige week bekend geraakte dat een projectontwikkelaar plannen had om een deel van het bos rond de 15 Kapellekens te verkavelen, botste dat vanzelfsprekend op protest. De buurtbewoners genieten nu van de rust en het groen, en maken zich dus grote zorgen over wat een nieuwe verkaveling zou betekenen voor de verkeersdruk in hun wijk. Ook vinden ze dat er niet gebouwd mag worden vlak naast een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Mol.

Quote De 15 Kapelle­kens zijn gewoon door iedereen in Mol gekend. Het kan dus absoluut niet dat dat bos zomaar verkaveld wordt Stinus Hannes (31)

De voorbije dagen werd daarom op sociale media opgeroepen om een online petitie te tekenen. “Maar ik vraag me af hoeveel nut dat heeft. Ik denk dat het in zulke gevallen veel beter is om zoveel mogelijk persoonlijke bezwaren in te dienen bij de gemeente”, zegt buurtbewoner Stinus Hannes (31). Maar hoe overtuig je mensen om dat te doen? Met humor, zo blijkt. Stinus is een creatieve duizendpoot, die naast zijn gewone job ook als dj aan de slag is én komische filmpjes maakt op zijn YouTubekanaal STINUS. “Ik doe dat ondertussen al pakweg 8 jaar. Ik heb dat nodig om mijn creativiteit kwijt te kunnen. (lacht) De filmpjes die ik maak, zijn vooral bedoeld om eens goed te lachen en spelen zich af in of rond Achterbos, gezien ik hier woon”, vertelt hij.

Den Boskletser

Toen bleek dat een deel van het bos rond de historische site dreigt te verdwijnen, besliste Stinus om zijn creativiteit in een protest te gieten. “Ik woon nota bene in de straat 15 Kapellekens. De site grenst letterlijk aan mijn achtertuin. Ik ben een enorme natuurliefhebber en wandel bijna dagelijks in en rond dat bos. Maar ook als lid van de KSA kwam ik hier regelmatig spelen. Veel andere jeugdbewegingen doen dat trouwens ook. De 15 Kapellekens zijn gewoon door iedereen in Mol gekend. Het kan dus absoluut niet dat dat bos zomaar verkaveld wordt”, zegt Stinus. “Zeker als je bedenkt dat de gemeente juist plannen had om de Kapellekens en de omgeving op te waarderen. Die verkaveling staat daar volstrekt haaks op.”

Volledig scherm Stinus (31) protesteert als Den Boskletser tegen de verkaveling aan de 15 Kapellekens. © STINUS

Daarom is Stinus opnieuw in de huid van zijn personage ‘Den Boskletser’ gekropen om het probleem aan te kaarten in een ludiek filmpje. “Over het algemeen ben ik wel serieus en rustig in de omgang. Den Boskletser is dan weer een uitvergrote versie van mijn actieve zelf, die volledig losgaat in het bos. Het is een personage waarin ik al m’n spastische trekken met humor kan uitvergroten”, legt Stinus uit. “In mijn nieuwe filmpje wil Den Boskletser de mensen aanmoedigen om een bezwaarschrift tegen de verkaveling in te dienen bij de gemeente.”

Drempel

Want naast de resultaten van een eigen onderzoek neemt het gemeentebestuur immers ook de schriftelijke bezwaren van de inwoners mee in overweging wanneer ze een beslissing neemt over de omgevingsvergunning voor het project. “Een online petitie tekenen is gemakkelijk en snel gebeurd, maar heeft niet zo’n groot effect”, meent Stinus. “Een officieel bezwaarschrift is echter nog vaak een drempel omdat mensen niet weten hoe ze daaraan moeten beginnen. Bij het filmpje geef ik daarom ook meteen de uitleg in een kort stappenplan. Hopelijk geeft dat een boost en kunnen we deze verkaveling tegenhouden”, besluit hij. Een bezwaarschrift indienen tegen de verkaveling aan de 15 Kapellekens kan nog tot en met 16 april.

Je kan Stinus’ filmpje hier bekijken.

