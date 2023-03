‘Busje hoppen, lekker shoppen’: ‘gewrapte' Lijnbus moet toeristen overtuigen om naar het Molse winkelcentrum te komen

De expressbus tussen Rauw en het Centrum steekt voortaan in een nieuw, opvallend jasje. Buslijn 1, ook wel de Centrum Express genoemd, werd namelijk volledig bestickerd met Molse iconen en de slagzin ‘Busje hoppen, lekker shoppen’. “Zo willen we de duizenden toeristen die jaarlijks in Sunparks, het Zilvermeer en Europarcs verblijven, overtuigen om met de bus naar ons winkelcentrum te komen”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V).

De Centrum Express werd ingevoerd in het najaar van 2015, ter vervanging van de afgeschafte belbussen. De zogenaamde bus 1 maakt sindsdien 7 dagen op 7 elk uur de verbinding tussen het Centrum en Rauw, en passeert daarbij langs de toeristische hotspots Sunparks, het Zilvermeer en Europarcs. “Met meer dan 800.000 toeristische overnachtingen per jaar staat onze gemeente hoog op de ranglijst van toeristische trekpleisters in Vlaanderen”, zegt schepen voor Toerisme Hans De Groof (N-VA). “Daarnaast krijgen we nog een veelvoud aan dagjestoeristen over de vloer, aangetrokken door de unieke Molse Meren en de vrijwel eindeloze wandel- en fietsmogelijkheden. Maar het vormt een grote uitdaging om al deze toeristen en bezoekers ook te verleiden tot een bezoekje aan het vlakbij gelegen handelscentrum.”

Wrappen

Om het Molse handelscentrum met zijn meer dan 150 winkels en horecazaken te promoten bij al die verblijfstoeristen, liet het gemeentebestuur de bus van lijn 1 volledig ‘wrappen’ met een grote, gele sticker. Daarop staan naast de slagzin ‘Busje hoppen, lekker shoppen’ ook allerlei Molse iconen zoals het oud-gemeentehuis en mascotte Molleke. Kortom, bus 1 is nu eigenlijk rijdende reclame voor het Molse winkelcentrum. “Met de slagzin ‘Busje hoppen, lekker shoppen’ spreken we alvast onze Noorderburen aan én verwijzen we naar de hoppinpunten van de Vlaamse overheid. Ook het Statieplein – vlakbij het handelscentrum én meteen eindhalte van buslijn 1 - is zo’n hoppinpunt”, legt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V) uit.

Volledig scherm De bus van lijn 1 steekt in een gloednieuw jasje, ter promotie van het Molse handelscentrum. © Liese Demeulenaere

Klokvast

“Maar het ‘wrappen’ van de bus heeft een dubbel doel. Naast de promotie voor het handelscentrum willen we, in samenwerking met De Lijn, ook de mogelijkheden van het openbaar vervoer bij de verblijfstoeristen onder de aandacht brengen”, zegt ze. Ondanks de vele randparkings en centrumparkings is het namelijk soms nog steeds zoeken naar een parkeerplekje in Mol. Ook kan je niet overal even lang staan. Wie een hele dag naar het Molse handelscentrum trekt, is dus eigenlijk beter af met het openbaar vervoer.

“En dat willen we dus ook echt in de verf zetten. Voor verblijfstoeristen van het Zilvermeer, Sunparks en Europarcs is de halte ter hoogte van het ecocentrum immers perfect gelegen om de bus naar het Centrum te nemen. Deze rijdt iedere dag klokvast, ook in het weekend. De rit tussen de vakantieparken in Rauw en het Centrum duurt bovendien maar een kwartiertje. Ideaal dus.” De gewrapte lijnbus zal vanaf donderdag 30 maart in het straatbeeld te zien zijn. Een individueel busticket voor de Centrum Express kost 2,5 euro. Kinderen jonger dan zes jaar rijden gratis mee, maar moeten wel steeds in het gezelschap zijn van een betalende reiziger die minstens 12 jaar oud is.

