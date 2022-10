Burgemeester brengt bezoek aan elk gehucht: “In rechtstreekse dialoog gaan met de inwoners”

De tour werd zaterdag 22 oktober op gang getrapt. In de voormiddag was de ploeg te spotten aan het pleintje op de hoek van het Bruggeske en de Koekenberg in Achterbos. Daarna trokken ze verder naar het Beneluxpleintje in Donk. Onder het genot van een drankje en een spelletje werd er menig idee uitgewisseld. “De eerste editie van ‘Burgemeester on tour’ was er één met vele warme, inspirerende gesprekken met collega-Mollenaars. De volgende maanden zetten we onze tour verder. De eerstvolgende afspraak is in Postel op zondag 11 december”, klinkt het tevreden bij initiatiefnemer CD&V Mol.