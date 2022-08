Buitenschoolse kinderopvang past reservatiesysteem aan

Door moeilijkheden bij het aanwerven van geschikte kandidaten voor de kinderopvang kampt de opvang momenteel met structurele personeelskrapte. “We verwachten dan ook dat het mogelijk niet haalbaar is om op iedere dag gegarandeerd in de negen kinderclubs de volledige bezetting aan te houden en daarbij te voldoen aan de norm van Agentschap Opgroeien, zijnde 1 begeleider per 14 kinderen”, zegt schepen voor Buitenschoolse Kinderopvang Lieve Heurckmans. “Daarom wordt het reservatiesysteem voor de buitenschoolse kinderopvang tijdelijk aangepast. Zo vermijden we dat we kinderen die al op de definitieve lijst staan, toch terug moeten annuleren.”

Hoe gaat het nieuwe systeem dan in zijn werk? Tien weken voor het opvangmoment wordt volgens de gekende werkwijze de helft van de beschikbare plaatsen opengezet. “Op dit moment is er geen reservelijst actief. Ouders met een vast uurrooster kunnen lang vooraf reserveren, maar kunnen niet alle plaatsen bezetten.” Drie weken voor het opvangmoment wordt de capaciteit verhoogd naar 70 procent - in plaats van de vroegere 100 procent – en wordt de reservelijst actief gezet. Zo krijgen mensen met een wisselend uurrooster ook de kans om in te schrijven op de definitieve lijst. “Iedere woensdag bekijken we voor de daaropvolgende week – op basis van het aantal beschikbare begeleiders – hoeveel kinderen we voor iedere kinderclub vanop de reservelijst kunnen doorschuiven naar de definitieve lijst. Waar mogelijk tot 100 procent, maar indien nodig tot een lager aantal.”

Verhuizen

Nog een belangrijke verandering is de verhuizing van kinderclub Windekind naar de voormalige kleuterschool. Hierdoor wijzigt ook het busvervoer. “De kinderen van GO ’t Egeltje worden ’s morgens, ’s avonds en op woensdagnamiddag met een bus vervoerd tussen de kinderclub en hun school. Momenteel bekijken we nog hoe we de verplaatsingen voor de kinderen van vrije basisschool De Toren het best kunnen organiseren. De kinderen van vrije basisschool Stapsteen worden op woensdagnamiddag met de bus naar de kinderclub gebracht.”

Volledig scherm De voormalige schoolsite van Achterbos wordt de nieuwe thuis van kinderclub Windekind en volwassenenonderwijs met eigen kinderopvang. © Liese Demeulenaere

Vanaf 1 september wijzigt ook de locatie voor de opvang op woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen voor de kinderen van kinderclub Loewie, Mowgli en Timon. “Deze kinderen worden voortaan opgevangen in kinderclub Loewie (tijdelijke locatie in basisschool De Zandloper) en dus niet langer in kinderclub Mowgli in Gompel”, zegt schepen Heurckmans. “Enkel de kinderen die ingeschreven zijn voor de lange woensdagnamiddagopvang worden met de bus naar de centrale opvang in Rauw gebracht. Kinderen die op woensdagnamiddag voor 13 uur opgehaald worden, reserveren voor de korte opvang en blijven gedurende die tijd in hun eigen kinderclub.”

