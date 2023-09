Brochure informeert over hulp bij (te) hoge schoolkosten

Het nieuwe schooljaar is begonnen... en dat betekent voor ouders dat ze weer dieper in de buidel moeten tasten. Alle kinderen die naar het eerste kleuterklasje, het eerste leerjaar of het eerste middelbaar gaan in Mol, ontvangen daarom in de eerste helft van september een brochure over schoolkosten zodat hun ouders weten waar ze terechtkunnen voor eventuele tegemoetkomingen.