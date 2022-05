Brandweerlieden herdenken overleden collega's

Mol Syrische kunstena­res Mania (36) opent hair- en beautysa­lon in hartje Mol: “Iets helemaal anders dan mijn opleiding, maar ik haal er wel plezier uit”

Mania Jabbour (36) is een van de vele Syrische vluchtelingen die sinds het uitbreken van de oorlog op zoek gingen naar een beter leven in Europa. In haar thuisland was ze kunstenares en kunstleerkracht op de lagere school, maar wegens de oorlog schoolde ze zich om tot kapster. Ze is nu zes jaar in België en sinds begin deze maand voltijds aan de slag in haar eigen ‘women only’ hair- en beautysalon Mania Belle in de Kloosterstraat. “Dat was hier een gat in de markt”, zegt ze.

