Brandstichter (20) krijgt 40 maanden celstraf: bewoonster was thuis en raakte gewond

De rechtbank in Turnhout heeft de onmiddellijke aanhouding bevolen tegen de 20-jarige B.D. uit Dessel. Op 16 mei 2022 stak hij een woning in brand in de St.-Theresiastraat in Mol. Volgens de rechtbank had hij moeten weten of minstens vermoeden dat er op dat moment mensen in de woning aanwezig waren. Dat is een verzwarende omstandigheid. “De 44-jarige bewoonster van het huis bevond zich in de woning en liep verwondingen op”, luidt het bij de rechtbank.