Brandgeur boven Kempen door natuurbrand in Nederland

Mol Kamp C en studenten Thomas More printen reuzegrote zonnebril voor het Zilvermeer: “Een echte eyecatcher en makkelijk herken­nings­punt”

Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie, heeft samen met studenten Bouw van Thomas More Hogeschool Geel een reuzegrote zonnebril gemaakt voor het Zilvermeer. Het kunstwerk is 1,8 meter hoog, 5 meter lang en weegt zowaar 4,5 ton. De enorme constructie werd gemaakt met de ingenieuze 3D-betonprinter op de site van Kamp C in Westerlo.

22 augustus