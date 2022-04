Brand in Postelse bossen naast E34

balen Vijf zones aangeduid met mogelijk PFAS in de bodem

De Vlaamse overheid heeft in Balen vijf zones geïdentificeerd met mogelijk PFAS in de bodem. Het gaat telkens om zones waar in het verleden brandblusoefeningen plaatsvonden of die getroffen werden door een brand waar blusschuim werd ingezet. In afwachting van verder onderzoek gelden er op die locaties bepaalde preventieve maatregelen op vlak van voeding, grondwater, groenafval en hygiëne.

14 april