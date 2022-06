Braderie veroorzaakt verkeershinder in het Centrum

De braderie vindt plaats op een verkeersvrij parcours in het Centrum. De braderie strekt zich uit over de Statiestraat (na de Boomgaardstraat), de Voogdijstraat, Kloosterstraat, Lakenmakersstraat, Laar, Baron van Eetveldeplein en Graaf de Broquevillestraat tot aan de Edmond Van Hoofstraat. Ook de Corbiestraat, het Rondplein en het pleintje Schansstraat zijn betrokken in de braderiezone. In deze volledige zone geldt een volledig doorgangs- en parkeerverbod op woensdag 22 en donderdag 23 juni van 9 tot 22 uur en van vrijdag 24 juni vanaf 9 uur doorlopend tot zondag 26 juni 20 uur.

Verkeershinder

Wegens het doorgangsverbod kunnen ook bewoners van de braderiezone eventuele privéparkings met hun wagen niet bereiken of verlaten tijdens het event. Zij kunnen hun auto best tijdig verplaatsen naar een randparking of parkeerplaats buiten de braderiezone. Ook leveringen per auto of vrachtwagen zijn in deze periode niet mogelijk.



Het Rondplein blijft grotendeels bruikbaar als parking via de Sint-Pieterstraat. De ontsluiting van het Rondplein verloopt via de Gasthuisstraat en Edmond Van Hoofstraat. Wel geldt er een tijdelijk doorgangsverbod voor auto’s op de lange as langs het Rondplein in het verlengde van de Lakenmakersstraat. Voor bewoners van het Achterpad en garage Rondplein 13-14 blijft een doorgang mogelijk via Rondplein. Garage Gasthuisstraat 4, gelegen in de Schansstraat, blijft bereikbaar via Edmond Van Hoofstraat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.