Molse Bouwmaatschappij blikt terug op 100 jaar geschiedenis in knap boek: “In één eeuw ruim 1.600 woningen gebouwd”

In haar honderdjarige bestaan realiseerde de Molse Bouwmaatschappij ruim 1.600 woningen, van arbeidershuizen tot grote sociale woonwijken. Een indrukwekkend palmares dus, dat ook grondig gedocumenteerd is in het bedrijfsarchief. Nu de bouwmaatschappij fusioneert, besliste ze delen van haar archief te schenken aan gemeente Mol én een boek uit te brengen om haar honderdjarige bestaan te vieren. Die opdracht was voor erfgoeddeskundige Stijn Geys. “In het bedrijfsarchief zaten honderden mooie foto’s, interessante briefwisselingen en zo veel meer. Toch wel een unieke ervaring voor mij als schrijver en onderzoeker, want het archief was niet geordend, laat staan al geraadpleegd door een buitenstaander”, lacht hij.

Ondanks de hindernissen baande de auteur zich een weg door honderd jaar aan materiaal. En wat blijkt? “In het begin was er eigenlijk maar weinig animo voor een Molse bouwmaatschappij. Na de Eerste Wereldoorlog was er een grote woningnood in Vlaanderen en moesten er snel weer huizen gebouwd worden. Men kwam daarvoor aankloppen bij gemeente Mol, maar eigenlijk waren er hier - gelukkig - niet zo veel huizen vernield tijdens de oorlog. Bovendien had het gemeentebestuur ook geen geld om te investeren in zulk groot project. Ze hielden de boot dus steeds af”, legt hij uit.

Tuinwijken

Maar in 1921 verrijzen er in Mol twee grote fabrieken: Verlipack in Donk en Glaverbel (nu AGC) in Gompel. De nieuwe werkgelegenheid trok honderden arbeiders aan, die uiteraard dicht bij hun werk moesten wonen. “Maar er waren helemaal niet genoeg woningen in Mol om die instroom op te vangen. Uiteindelijk klopte de industrie aan bij het gemeentebestuur om dat probleem te verhelpen. De Molse Bouwmaatschappij zag vervolgens in 1922 het levenslicht”, vertelt Stijn. “Datzelfde jaar bouwde de maatschappij al meteen twee tuinwijken, die ontworpen waren door de Brusselse architect Henri Derée, in die periode toch wel een grote naam. Hij koos opzettelijk voor kleine raampjes wegens het grillige Kempense klimaat en introduceerde woningen met een of zelfs twee verdiepingen. Dat was ongezien voor de arme arbeiders van die tijd.”

Volledig scherm De tuinwijk in Mol-Donk was een van de eerste projecten van de Molse Bouwmaatschappij in 1922. © rv

De tuinwijken werden in the middle of nowhere geplant. De 54 woningen van de tuinwijk aan de Toemaathoek stonden bijvoorbeeld middenin de heide en kostten gemiddeld 15.000 Belgische frank. “Ongerekend is dat nu zo’n 375 euro. Waar is de tijd? (lacht) In het archief is ook terug te vinden dat de huisjes verhuurd werden voor 70 frank per maand. Dat zou vandaag maar 1,75 euro zijn”, vertelt de auteur. Nog opvallend? Hoewel de tuinwijken er kwamen op vraag van de industrie, was slechts 60 procent van de woningen voor de fabrieksarbeiders. De overige 40 procent was bedoeld als huisvesting voor financieel kwetsbare Mollenaars. De Molse Bouwmaatschappij voorzag dus al sociale woningen vanaf het prille begin.

Op dreef

Toch leverde vooral de industrie lange tijd de projecten aan voor de bouwmaatschappij. Zo bouwde het bedrijf maar liefst 212 woningen voor de medewerkers van SCK CEN in de jaren 50. “Pas in de jaren 70 kwam de Molse Bouwmaatschappij pas echt op dreef met onder meer de Egelsvennen, die toen zelfs de mooiste wijk van België werd genoemd. In de jaren 80 bouwden ze ook talloze woningen op de Keirlandse Zillen”, zegt Stijn. “In 2000 kwam ook gemeente Balen onder de Molse Bouwmaatschappij. We kunnen het ons niet meer voorstellen, maar toen telde Balen nog maar 21 sociale woningen. Daar heeft de bouwmaatschappij inmiddels grote verandering in gebracht.” De impact van het bedrijf op het Molse en Balense straatbeeld valt dus niet te ontkennen. Wil je graag meer weten? Je leest al Stijns bevindingen in zijn nieuwe boek ‘100 jaar sociaal bouwen in Mol’.

Praktisch

De voorverkoop loopt nog tot 30 november. Je kan het boek tot die tijd bestellen door 25 euro over te schrijven op het rekeningnummer van de Molse Bouwmaatschappij (BE89 3631 0008 9185) met de vermelding ‘boek’. Afhalen kan vanaf 13 december op de dienst Erfgoed in het gemeentehuis. Het boek zal ook te koop zijn bij Standaard Boekhandel en 't Pleintje voor 30 euro per exemplaar.

Volledig scherm Stijn Geys, auteur van '100 jaar Sociaal Bouwen in Mol', neemt ons mee op toer in de tuinwijk aan de Toemaathoek. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Op een van de woningen in de tuinwijk bij de Toemaathoek staat nog steeds het bouwjaar vermeld: 1922. © Liese Demeulenaere

