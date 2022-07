Bossen rond Put van Rauw worden grondig opgeknapt: “Meer licht en meer biodiversiteit”

Deze zomer loopt er een grootschalig participatietraject genaamd ‘Dromen over de Put van Rauw’. De gemeente organiseerde zo al een infoavond en verzorgt de komende maanden ook nog begeleide wandelingen en een buitenexpo. Zo willen ze alle inwoners in beweging krijgen en hun dromen en ideeën voor de mooie Put van Rauw in kaart brengen. Alle opmerkingen worden verzameld en in een actieplan gegoten om van het gebied een prachtige toeristische trekpleister te maken, waar recreatie en natuur hand in hand gaan.

Gezien witzandontginner Sibelco deels eigenaar is van de gronden rond de Put maakt het bedrijf als één van de talrijke partners deel uit van de stuurgroep ‘Dromen over de Put van Rauw’. Binnen diezelfde missie om het bos gezond te houden en op te waarderen, heeft Sibelco beslist om een dunningskap uit te voeren in de bossen aan de oostkant van de Put van Rauw. “De werken zijn nodig om de kwaliteit van het bos op te krikken. De noodzakelijke bosuitdunning, kap en toekomstige heraanplanting zullen op termijn een positieve impact hebben op de biodiversiteit van het gebied”, meent schepen voor Natuur Hans De Groof.

Toekomstbomen

De grote machines zullen voorbijgangers misschien even doen schrikken, maar het is dus wel een goede zaak dat er enkele bomen gekapt worden. “Een dunningskap betekent dat verspreid over het bos geselecteerde bomen worden gekapt. Hierdoor krijgen de overblijvende ‘toekomstbomen’ opnieuw ruimte om verder te groeien. Vooraleer de dunningswerken starten, worden deze ‘toekomstbomen’ zorgvuldig geselecteerd”, legt de schepen uit. “Het gaat dan over bomen met rechte stammen of bijzondere natuurwaarden. Denk daarbij aan holten voor allerlei dieren, zeldzame boomsoorten of landschappelijk markante kenmerken. Bij voorkeur verdwijnen de exotische boomsoorten die inheemse bomen en planten bedreigen.”

Volledig scherm Put van Rauw © Dominic Verhulst / Dotch.be

Dankzij de dunningswerken zal er ook meer natuurlijk licht in het bos zijn en bereiken meer zonnestralen de bosbodem. “Hierdoor ontstaat een rijke en weelderige ondergroei, wat op zijn beurt de ideale beschutting vormt voor allerlei diersoorten.” Daarnaast schakelt Sibelco ook bosexploitanten met moderne houtoogstmachines in, zodat de bomen ter plekke tot de gewenste lengte verzaagd kunnen worden. Daardoor moet de boomstam niet door het hele bos gesleept worden, wat leidt tot minder schade in de rest van het bos. De bossen zullen dus gedijen als nooit te voren.

Letterzetter

Het sparrenbos nabij het sportveld en de school wordt daarentegen wel volledig gekapt. “Dat bos is - zoals zovele sparrenbossen in de streek - zwaar aangetast door de letterzetter, een schorskever. Het volledige bos wordt gekapt en wordt later dit jaar opnieuw aangeplant als een volledig inheems loofbos met eik, linde, haagbeuk, tamme kastanje, ... Voor de biodiversiteit vormt dat een enorme meerwaarde”, verzekert De Groof.

Toekomst van het hout

Na de kapwerken blijven de kruin en takken van de bomen als dood hout verspreid liggen in het bos. “Dit creëert nieuw leven. Soms worden ze in wallen geplaatst zodat kleine zoogdieren er een nieuwe woonplaats in vinden”, zegt de schepen. “De zwaardere rechte stammen krijgen een tweede leven als zaaghout in de industrie. Het gros van het hout wordt verwerkt tot OSB-platen. Dit is de duurzame vervanger van de multiplexplaat. Het minst waardevolle hout gaat naar spaanplaat.”

