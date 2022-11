Bijna 300 Molse leerlingen ontdekken het leven op de boerderij: “Onze jeugd beseft vaak niet waar melk vandaan komt”

Dinsdag 8 november mochten 24 leerlingen van Vrije Basisschool Wezel de spits afbijten op het melkveebedrijf Van de Langenberg in Postel. Boer Jeroen vertelde de leerlingen alles over het reilen en zeilen op de boerderij. “Wij hebben zo’n 275 melkkoeien en 200 koeien in opfok. Die laatste zijn onze ‘vakantiekoeien’, zij staan in een andere stal en worden niet gemolken terwijl ze hun zwangerschap uitdragen. Zo krijgt hun uier voldoende rust”, legt hij uit. “De jongste kalfjes krijgen tweemaal drie liter melk per dag. Wanneer ze wat ouder worden, krijgen ze ook korrels te eten om de melk af te bouwen. Daarna gaan ze naar de volgende stal om verder te groeien. Wanneer ze ongeveer 2 jaar oud zijn, worden ze geïnsemineerd zodat ze zelf kunnen kalven.”

Volledig scherm Boer Jeroen vertelt de kinderen alles over het reilen en zeilen op de boerderij. © Liese Demeulenaere

De leerlingen luisteren geboeid en stellen veel vragen. Maar ze vallen vooral in zwijm wanneer ze de schattige kalfjes zien en mogen aaien. Het toeval wil dat er tijdens hun bezoek ook een koe aan het bevallen is. Helaas heeft haar kalfje het niet gehaald. “Slechts 1 op de 100 kalfjes wordt dood geboren. Afgelopen weekend hadden we achttien bevallingen, die allemaal perfect zijn verlopen. Het moet nu net lukken dat we vandaag die 1 procent zien, wanneer de leerlingen er zijn”, vertelt hij. “Tja, het hoort bij het leven op de boerderij. Zeer jammer, maar het is de natuur”, relativeert boer Jeroen. Desondanks zijn de leerlingen onder de indruk. “We hebben een bevalling meegemaakt. Ook al leeft het kalfje niet, ik vond het toch bijzonder om te zien”, zegt Ilana (9).

Onzekerheid

“Het leven op de boerderij is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar het is toch belangrijk dat onze jeugd beseft hoe essentieel onze boeren zijn. Veel jeugd weet zelfs niet meer waar melk vandaan komt”, meent schepen van Landbouw Lieve Heurckmans. “Daarom organiseert onze landbouwraad al meer dan 30 jaar boerderijbezoeken. Dit jaar nemen er vijf bedrijven en tien scholen deel aan het project. Ik ben ervan overtuigd dat dit de enige manier is om onze jeugd kennis te laten maken met en respect krijgen voor het landbouwleven. Zeker in deze tijden is dat enorm belangrijk, nu onze boeren in zo veel onzekerheid leven.”

Volledig scherm Boer Jeroen vertelt de kinderen hoe de koeien gemolken worden. © Liese Demeulenaere

