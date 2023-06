Bijkomende verkeersmaatregelen in stationsbuurt door Graspop

Asfalte­rings­wer­ken in Gerheide brengen twee dagen ernstige verkeers­hin­der met zich mee

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is er door asfalteringswerken ernstige verkeershinder in Gerheide in Balen, ter hoogte van de kruispunten met de 17e Esc. Lichtvliegwezenlaan en de Ringlaan. Tijdelijke verkeerslichten regelen die dagen het autoverkeer.