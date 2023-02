Bibliotheek wordt klaargestoomd voor herinrichting met eigen cultuurbalie

“Met de cultuurbalie zetten we volop in op laagdrempelige dienstverlening voor al je cultuurvragen. Je kan hier onder meer terecht voor algemene info over de werking van de diensten, je lidmaatschap van de bib en vragen over boetes, hulp bij het gebruik van de computers of printer van de bib, info over de UiTPAS, etc”, zegt schepen Valgaeren. Om inwoners meer kansen te geven om te genieten van de nieuwe dienstverlening, worden de openingsuren van de bib vanaf 9 maart verruimd. Zo kan je terecht aan de cultuurbalie van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur.

“De opening van de nieuwe balie en de ruimere openingsuren houden ook in dat de ticketbalie in Schouwburg Rex overdag sluit. Op avonden van voorstellingen of concerten blijft de ticketbalie vanaf één uur voor de start van de activiteit wel geopend, voor al je last minute vragen over de voorstelling”, zegt ze. Maar dat zijn lang niet de enige veranderingen die op stapel staan in de bibliotheek en het culturele aanbod van Mol. “Later dit jaar richten we onze bibliotheek en archief anders in om onze dienstverlening en het aanbod nog beter tot z’n recht te laten komen. De collectie zal aantrekkelijker gepresenteerd worden, we voorzien meer ruimte om gezellig de krant of een boek te lezen,… Bovendien integreren we het gemeentelijk archief in de bibliotheek. Op dat moment wijzigen ook de openingsuren van onze dienst erfgoed en het gemeentearchief.