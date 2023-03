Bewoners wzc Ten Hove krijgen meer inspraak in beleid: “We maken voor hen een echte thuis”

Het resultaat daarvan werd dinsdag 21 maart voorgesteld op een familieavond. Hoekstenen in het nieuwe beleid zijn warme en persoonlijke zorg en dialoog met bewoners en familieleden. Ook benadrukt de nieuwe visie dat bewoners de kans moeten krijgen om zelf beslissingen te nemen, mits ze daartoe in staat zijn. “De komende weken en maanden gaan de verschillende teams aan de slag via workshops en werksessies om de missie en visie in praktijk om te zetten. Zo passen we de nieuwe missie toe in onze dagelijkse werking en dragen we ons verhaal heel concreet uit”, besluit Vreys.