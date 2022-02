Bewoner sterft bij brand in villa: slachtoffer was eerst in veiligheid maar liep terug woning binnen

MolDe bewoner van een villa langs Volmolenheide in Mol is maandagavond om het leven gekomen bij een brand. Het slachtoffer werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De man was eerst in veiligheid, maar liep om terug naar binnen om vermoedelijk zijn auto te redden. Brandweerzone Kempen werd zo op één avond geconfronteerd met twee dodelijke branden.

De brand in een woning aan Volmolenheide in Mol brak maandagavond rond 22.30 uur uit. Het vuur ontstond in de garage van de woning, waar een luxueuze sportwagen stond gestald. Het was de bewoner zelf die de vlammen in de garage opmerkte. Hij liep naar zijn buren om te melden dat er brand was. Maar nog voordat de verwittigde brandweer arriveerde, liep de man om een nog onbekende reden terug zijn woning binnen. Mogelijk wilde hij zijn auto proberen te redden van het vuur.

Bewusteloos

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de aangebouwde garage naar buiten. De brand verwoestte de hele garage, inclusief de auto. Nog tijdens de bluswerken trof de brandweer de bewoner bewusteloos aan in huis. Het slachtoffer werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Geel gebracht. Daar is hij in de loop van de nacht aan zijn verwondingen overleden.

Twee doden

Brandweerzone Kempen werd op die manier twee keer op één avond geconfronteerd met een dodelijke brand, want ook in Geel viel er maandagavond een dodelijk slachtoffer, bij een brand in een flat. Zowel de Facebookpagina van de overkoepelende Brandweerzone Kempen als de Facebookpagina van de brandweerposten in Mol en Geel werden dinsdagochtend in rouwkleuren gehuld. “Brandweerzone Kempen meldt met pijn in het hart dat vannacht twee slachtoffers gevallen zijn in twee verschillende branden in Geel en Mol. Onze gedachten, steun en medeleven gaan uit naar de naasten en vrienden van de slachtoffers”, klinkt het bij de brandweerzone.

Lees ook:

Volledig scherm De ravage is groot na de brand aan Volmolenheide in Mol. De bewoner overleed aan zijn verwondingen © Jef Van Nooten

Volledig scherm De ravage is groot na de brand aan Volmolenheide in Mol. De bewoner overleed aan zijn verwondingen © Jef Van Nooten