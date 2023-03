Beurtelings verkeer op Ezaart één week verlengd

Wat te doen in de Kempen: deze 10 beziens­waar­dig­he­den mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Wat dacht je van een dagtripje naar de Kempen? In de streek kan je heel wat zien en beleven. Geen idee waar je moet beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen: van het Begijnhof in Hoogstraten tot het Zilvermeer in Mol.