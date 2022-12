Beste lezer uit Mol: 2 miljoen keer bedankt!

Van de meest gelezen verhalen in Mol werden we dit jaar helaas niet veel vrolijker. Uw nummer 1 was een terugblik op de zogenaamde Snookermoord uit 2000. Maandenlang liet Tom S. zijn snookermaatje Geert Vanarwegen (29) geloven dat ze beste vrienden waren. In werkelijkheid papte hij aan met de zwangere vrouw van Geert én onderhandelde hij met huurmoordenaars om Geert brutaal te keel over te snijden. Nog meer triest nieuws was de 45-jarige Isabelle Barbier die vermist geraakte en later levenloos werd teruggevonden in het kanaal.