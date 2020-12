Besmettingen Hemelrijck blijven oplopen na bezoek van Sint: al 118 positieve testen

Mol Dieven dringen woning binnen via raam

4 december Aan de Wezelbaan in Mol werd donderdagavond rond 18 uur een inbraak in een woning vastgesteld. De daders waren tijdens afwezigheid van de bewoners het huis binnengedrongen door een raam aan de achterkant van de woning te forceren. De omvang van de buit is nog niet gekend.