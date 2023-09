Beperkte verkeershinder door plaatsing technische huisjes Fiberklaar

Kinderen Pardoes Sluis starten nieuw schooljaar in volledig gerenoveer­de kinderclub

De kinderen van kinderclub Pardoes in Sluis zijn het nieuwe schooljaar in gevlogen met een gloednieuwe speelomgeving. De kinderclub zit al jaren in de bijgebouwen van de vroegere jongensschool, maar na een grondige renovatie verhuizen ze nu naar de oude schoollokalen vooraan op de site en de pastorij.