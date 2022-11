Benefiet ‘Samen voor Oekraïne’ schenkt 13.000 euro aan Oekraïense gezondheidszorg

Mol 270 jongeren geven vorm aan toekomstig jeugdhuis: "Architect gaat hier nu mee aan de slag”

De gemeenteraad in Mol heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw jeugdhuis. Een nieuw pand dringt zich op omdat het huidige jeugdhuis te veel overlast veroorzaakt voor de buurt. In totaal 270 jongeren hebben hun mening gegeven over hoe het toekomstige jeugdhuis er moet uitzien. “Het nieuwe jeugdhuis Tydeeh wordt een plek om jong te zijn, zonder de buren te storen.”

25 oktober