Belgoprocess vervangt 10 kilometer lange pijpleiding voor gezuiverd afvalwater: “Huidig tracé blijft behouden”

MolBelgoprocess, het bedrijf dat zich specialiseert in de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en sanering van nucleaire sites, vervangt tussen 2024 en 2028 de Neteleiding. Die ondergrondse pijpleiding is maar liefst 10 kilometer lang en voert al sinds 1956 gezuiverd afvalwater af naar de Molse Nete. Omdat de leiding asbestcement bevat, maakt die nu plaats voor een kunststoffen exemplaar. “De Neteleiding is nog in operationele staat, maar we willen anticiperen op de toekomst”, zegt Bart Thieren, woordvoerder van Belgoprocess.

De Neteleiding is zo’n 10 kilometer lang en loopt van site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Ezaart. “Ook al is het volume van afvalwater met de jaren sterk afgenomen en bedraagt de gewogen radioactiviteit tegenwoordig quasi nul: deze leiding is onmisbaar voor de werking van onder andere de nucleaire reactor BR2 van SCK CEN en de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess”, zegt woordvoerder Bart. “Op dit moment is de Neteleiding nog volledig in operationele staat, maar ze bevat wel asbestcement. Ze moet dus vroeg of laat wel vervangen worden als we willen voldoen aan de vooropstellingen van de Vlaamse regering om tegen ten laatste 2040 een asbestveilige leefomgeving te creëren. Daarop willen we dus anticiperen.”

De pijplijn wordt daarom in de loop van de komende jaren vervangen door een kunststoffen leiding, die ook gemakkelijker te reinigen zal zijn dan de huidige. Het tracé van de pijplijn blijft daarbij bijna volledig behouden. “We hebben alternatieven zeker bekeken, maar die hadden niet dezelfde voordelen. We kiezen dus voor het bestaande traject omdat de pijplijn dan maximaal binnen een gebied ligt, dat voorbehouden is voor nucleaire activiteiten of op publiek domein. Ook alternatieve lozingspunten- zoals de Witte Nete en het kanaal Herentals-Bocholt - werden overwogen, maar blijken niet haalbaar te zijn”, zegt hij. Overigens wordt niet de volledige lengte van de pijplijn vervangen. In de Europawijk maakte een deel van de asbesthoudende leiding een twintigtal jaar geleden al plaats voor een veiliger alternatief. Dat stuk blijft dan ook onaangeroerd en wordt niet opnieuw vervangen.

Druktest

Belgoprocess zal de werkzaamheden spreiden over vijf jaar - van 2024 tot en met 2028 - en dat in vijf fases. “De voorbereidende werken vinden telkens plaats in het voorjaar. De werken zelf voeren we uit in de zomermaanden. De installaties liggen dan grotendeels stil. Zo is er minder afvalwater dat afgevoerd moet worden”, legt Thieren uit. “In de zomer wordt de leiding dan in secties blootgelegd en afgeblokt met een soort stevige ballon, waardoor er geen water meer door kan en lekken dus uitgesloten zijn. Vervolgens wordt de sectie eraf gezaagd en afgevoerd naar Belgoprocess. Dat transport zal meerdere keren per dag plaatsvinden zodat er geen asbest of potentieel besmet materiaal achterblijft op de werf.”

Volledig scherm Schepen voor Nucleaire Zaken Frederik Loy, algemeen directeur Belgoprocess Wim Van Laer en woordvoerder Bart Thieren. © Liese Demeulenaere

Daarna wordt de sectie vervangen door een kunststoffen buis. Alle buizen worden vervolgens met een speciale machine aan elkaar ‘gelast’ en uitvoerig getest met een druktest. Zodra de volledige leiding er ligt, volgt er nog een globale druktest om er zeker van te zijn dat de leiding goed afgesloten is. Als alles in orde is, wordt het terrein netjes afgewerkt. “Helaas zullen we ook verplicht zijn om verschillende bomen te kappen. Om de schade voor de natuur zo veel mogelijk te beperken, zullen de kapwerken telkens plaatsvinden vóór het broedseizoen. Ook hebben we zeker de intentie om de gesneuvelde bomen te compenseren. Waar die nieuwe bomen zullen komen, dat moet nog bepaald worden.”

Hinder

Maar wat betekent dit grote project nu voor de inwoners van Mol? De Neteleiding loopt voor een groot deel doorheen onbewoond bos- en landbouwgebied, maar grenst op sommige plaatsen ook aan bebouwde percelen. “In de eerste drie fasen is er slechts een enkele bewoner betrokken. Pas vanaf de vierde fase in 2027 ligt het tracé bij bebouwing. Het doel is dan om de hinder dan per oprit te beperken tot maximaal twee dagen. Wel zullen wegen en kruispunten tijdelijk worden afgesloten, wat voor enige hinder kan zorgen. Zodra die fasen aanbreken, worden de betrokken bewoners transparant en volledig geïnformeerd. Die communicatie is dan nog een aanvulling op de informatieavond op 30 november”, zegt de woordvoerder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.