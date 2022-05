Beiaardier speelt Europees volkslied voor Dag van Europa

In 1985 werd 9 mei uitgeroepen tot de Dag van Europa om alle Europese inwoners bewust te maken van wat de Europese Unie doet en betekent. “Al meer dan 70 jaar werken we samen in Europa en het wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Daarom zetten we deze dag extra in de kijker”, zegt schepen van Cultuur Hilde Valgaeren. “Het is een werk dat nooit af is, dus een mooie dag om stil te staan bij hoe ver we al gekomen zijn.”