Beer 4 Nature plant 250 bomen in de Galbergen: "Nog maar 9.750 te gaan!”

MolDe brouwers van Beer 4 Nature hebben donderdagochtend 250 boompjes aangeplant in hun bos in de Galbergen. De aanplanting is onderdeel van hun eindejaarscampagne ‘Yes We Plant’, waarbij elk doosje bier dat verkocht wordt, gelijkstaat aan één nieuwe boom. Het doel is uiteindelijk maar liefst 10.000 bomen te planten. “Ondertussen hebben we al meer dan 2.000 doosjes verkocht. We moesten dus dringend starten met planten”, lacht Kevin Vleminckx van Beer 4 Naure.

Beer 4 Nature is inmiddels een bekend begrip in de regio. De brouwers uit Mol en Balen brengen tal van originele biertjes op de markt en met de opbrengst daarvan kopen ze stukken bos aan. Ze knappen de domeinen op en stellen ze vervolgens open voor het publiek zodat iedereen ervan kan genieten. Ook in de Galbergen beheren brouwers Kevin, Jeroen en Pieter een groot stuk bos. Donderdagochtend waren ze daar samen met Bosgroep Kempen Noord flink in de weer om maar liefst 250 nieuwe boompjes aan te planten. “Dat zijn de eerste bomen van onze actie ‘Yes We Plant’, die we in september lanceerden. Voor elk doosje met zes lekkere biertjes dat we daarmee verkopen, planten we één boom. Ons doel is om tegen eind 2023 maar liefst 10.000 bomen te planten”, legt Kevin uit.

Kevin en Jeroen van Beer 4 Nature staken zelf uiteraard ook de handen uit de mouwen.

“Aanvankelijk was onze actie vooral gericht op bedrijven en verenigingen, maar we hoorden van veel particulieren dat zij het jammer vonden dat zij niet konden deelnemen. De actie maakt onze werking ook gewoon zo tastbaar: één doosje staat gelijk aan één boom. Bovendien is het ook gewoon een origineel geschenk: je koopt niet alleen zes lekkere biertjes, maar je geeft ook een boom cadeau. Vandaar dat de pakketjes van ‘Yes We Plant’ voortaan ook beschikbaar zijn op onze webshop”, zegt hij. “Overigens moeten die 10.000 nieuwe bomen niet per se in onze bossen komen. Dat kan gelijk waar, zolang er goede afspraken zijn met de bosbeheerder. Zo gaan we binnenkort planten in een bos van stad Ieper omdat een Iepers bedrijf 150 doosjes heeft besteld en de bomen in hun regio wilden zien. Het kan dus allemaal.”

Biodiversiteit

De actie valt dus zeker in de smaak. “In twee maanden tijd hebben we toch al wel ruim 2.000 doosjes verkocht. We zijn dus al goed op weg om ons doel te halen. Maar we hadden nog geen enkele boom daarvan geplant. Vandaag brengen we daar dus verandering in. We hebben ervoor gekozen om winterlinde, hazelaar, veldesdoorn, beuk en haagbeuk aan te planten om zo de biodiversiteit van de Galbergen op te krikken”, vertelt hij. “Uit het Europees milieurapport blijkt namelijk dat de bossen in Vlaanderen onder privébeheer er het slechtste aan toe zijn in heel Europa. Er is veel versnippering, een hoge milieudruk en te weinig biodiversiteit. Daar willen we dus wat aan doen.”

Om de aanplanting in goede banen te leiden, waren donderdag ook de experts van Bosgroep Kempen Noord aanwezig. “De bomen die we vandaag planten zijn inheemse schaduwverdragende soorten die concurrentie moeten bieden aan de Amerikaanse vogelkers, een exoot die we proberen terug te dringen”, zegt Joos Malliet van de Bosgroep. “Daarnaast willen we het bos ook verjongen. De voorbije jaren hebben onze oude dennenbossen - zoals de Galbergen - het steeds moeilijker door de hete en droge zomers. Het is dus belangrijk om nu al nieuwe boompjes te planten om ervoor te zorgen dat het bos blijft bestaan, ook wanneer de oude dennenbomen sterven. Bovendien zullen de nieuwe boompjes ook bijdragen aan het microklimaat van de Galbergen. Zo is het hier lekker koel in de zomer.”

