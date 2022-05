Beer 4 Nature organiseert tweede editie van Beertrail: “Op twee dagen tijd hadden we toch zo’n 1.400 bezoekers”

MolHet afgelopen weekend organiseerden de brouwers van Beer 4 Nature opnieuw hun Beertrail, dit keer in samenwerking met Kasteelbrouwerij Ter Dolen in het Limburgse Houthalen-Helchteren. De tweede editie van het event kon rekenen op bijna 1.400 natuur- en bierliefhebbers. “Het was weer heel gezellig. We hopen dat we volgend jaar nog veel edities kunnen organiseren”, zegt Kevin Vleminckx van Beer 4 Nature.

In 2020 brachten Kevin Vleminx, Jeroen De Muynck en Pieter Vanhoof hun passie voor bier en natuur samen in één project genaamd Beer 4 Nature. De drie brouwen namelijk creatieve bieren en verkopen ze om met de opbrengst stukjes bos aan te kopen, op te knappen en open te stellen voor het publiek. Dat doen ze vaak aan de hand van zogenaamde beerfundings, maar ook met toffe evenementen zoals de Beertrail, die vorig jaar voor het eerst in Meerhout doorging. “De bedoeling is dat je een bepaalde afstand wandelt of loopt en dat er onderweg een pop-up bier stand wordt opgebouwd. Je kan dan in de natuur degusteren en weer verder wandelen”, legt Kevin uit.

Volledig scherm Beer 4 Nature en Kasteelbrouwerij Ter Dolen genieten met volle teugen van de Beertrail. © Kevin Vleminckx

De Beertrail was zo’n succes dat de drie vrienden besloten een tweede editie te organiseren. Die vond afgelopen weekend plaats in het verre Houthalen-Helchteren. Wat gaan Kempense brouwers daar zoeken, vraagt u? “Kasteelbrouwerij Ter Dolen. Die beschikt over een superleuke locatie en is ook gewoon een heel toffe brouwerij, die wordt gerund door Ike. Hij is net als ons nog een jonge kerel. Dus dat klikte meteen”, vertelt Kevin. “Toen we hem vertelden over onze trail was hij eigenlijk meteen enthousiast, en van het een kwam het ander. (lacht) Wanneer we dat schitterende kasteel zagen, waren we meteen verkocht: hier wilden we ook een trail op touw zetten.”

Family Trail

En zo geschiedde. Beer 4 Nature stippelde in samenwerking met Ter Dolen een wandeling uit van 15 kilometer lang, waarbij de deelnemers ondertussen aan vier verschillende pop-ups lekkere, lokale bieren kunnen proeven. “De eerste twee bieren waren van Ter Dolen, namelijk de Armand en de Kriek. Bij de laatste twee standjes konden de mensen onze toppers Hert en Wisent proeven”, legt hij uit. “Op zondag focusten we op het kleinere publiek met een kortere wandeling van 5 kilometer, de Family Trail. Zo konden de kinderen proeven van een biologisch appelsap en op een speelse manier onze prachtige natuur leren kennen. Op het domein achter het kasteel konden de deelnemers genieten van livemuziek, nog meer bieren, lokale kazen, verse pizza’s en zo veel meer. Er waren in ieder geval weer veel blije gezichten, echt zalig”, lacht Kevin.

Volledig scherm De tweede editie van de Beertrai ging door aan het prachtige kasteel van Ter Dolen. © Kevin Vleminckx

Bijna 1.400 deelnemers

Er waren dan ook bijna 1.400 deelnemers aanwezig op het evenement. “Op twee dagen tijd kan dat toch al wel tellen. We zijn dus zeer tevreden over de opkomst. Deelnemers kwamen van Antwerpen, Brabant en soms zelfs nog verder, maar de meesten kwamen wel uit de regio van Houthalen-Helchteren. Veel van hen hadden nog nooit van onze bieren of het concept van Beer 4 Nature gehoord. De Beertrail is dus eigenlijk wel een heel toffe manier om daarmee kennis te maken”, zegt hij. “Dit jaar organiseren we zeker nog een editie in de Kempen, maar we blijven ondertussen nog zoeken naar nieuwe locaties. We hopen volgend jaar misschien wel zo’n vier of zelfs vijf edities op touw te zetten. Dat is veel werk, maar we doen het ongelooflijk graag”, besluit hij.

Volledig scherm De tweede editie van de Beertrai ging door aan het prachtige kasteel van Ter Dolen. © Kevin Vleminckx