Beer 4 Nature organiseert met Tournée Planter alternatief voor Tournée Minérale: 2.000 bomen aangeplant

De brouwers van Beer for Nature lanceerden samen met Unidoor in februari de ludieke actie ‘Tournée Planter’. Het doel: zo’n 1.000 bomen aanplanten in de Galbergen in Mol. Maar de actie werd een overdonderend succes want het werden er meer dan 2.000. “We hadden dit succes nooit verwacht”, zeggen Jeroen De Muynck en Kevin Vleminx van Beer for Nature.

De mannen van Beer 4 Nature brouwen heerlijke bieren als Toekan, Wisent, Hert of Ne Kemping. En niet zomaar, want met de opbrengst kopen ze bossen aan om ze te beheren en vooral om ze open te stellen voor het publiek. Een beetje tegen de eigen winkel in besloten ze in de maand februari mee te doen met Tournée Minérale, maar dan met een actie die dan weer volledig wél in de eigen winkel past. Dat werd Tournée Planter. Diegene die géén bier dronken, konden dan de brouwers dan toch steunen door een boompakket aan te kopen. Die bomen zouden dan aangeplant worden aan de Galbergen in Mol. Unidoor uit Dessel– een bedrijf dat keuken- en kastdeuren, meubels en maatwerk maakt, deed een mooie geste en zou het aantal verkochte bomen verdubbelen.

Volledig scherm Tournée Planter van Beer 4 Nature was een groot succes. © Toon Verheijen

Succes

Het ultieme doel was 500 bomen verkopen en er dus 1.000 aanplanten. Maar dat liep dus wel even anders uit. “We hebben niet minder dan 995 bomen verkocht”, klinkt het bij Jeroen De Muynck. “Dat hadden we echt nooit verwacht. Unidoor heeft het zoals beloofd verdubbeld en zelfs afgerond naar 2.000 stuks. We zijn echt iedereen ontzettend dankbaar om ons op deze manier te steunen en mee te gaan in onze missie want daar doen we het natuurlijk voor.”

Biodiversiteit

Voor de aanplant in Galbergen in Mol werkt Beer 4 Nature samen met Bosgroep Kempen Noord. “Met de aanplant van deze bomen kunnen we de biodiversiteit verhogen in de Galbergen”, zeggen de brouwers. “We hebben gekozen voor zes inheemse soorten die erbij komen. De bossen in de Galbergen worden deels overwoekerd door Amerikaanse vogelkers. Deze vogelkers is zeer invasief en geeft inheemse bomen weinig kans tot groeien. Daardoor komt de biodiversiteit in het gedrang. Om klimaatslimme en biodiverse bossen te creëren halen ze eerst de vogelkers weg alvorens over te gaan tot de aanplant.

