Baileybrug binnenkort te zien in Nederlandse dramaserie ‘De Stamhouder’

olmen Pakawi Park rouwt om geliefde olifant Jenny (40): “Ze is tenminste niet eenzaam heengegaan”

In het Pakawi Park in Olmen (Balen) is dinsdagavond de Afrikaanse olifant Jenny overleden. De gezondheid van de 40-jarige Jenny, die sinds 2011 in het dierenpark verbleef, ging sinds zondag achteruit. Ondanks twee dagen van intensieve behandeling en advies van allerlei experten heeft Jenny het niet gehaald. “Met haar 40 jaar was ze geen jonge olifant meer, maar toch hadden we gehoopt om haar nog veel langer bij ons te kunnen houden”, zegt medezaakvoerder Wim Verheyen.

22 december