Asbesthoudende Neteleiding wordt na 66 jaar vervangen

MolDe Neteleiding, een ondergrondse afvoerleiding die gezuiverd bedrijfsafvalwater van de site van Belgoprocess afvoert naar de Molse Nete, is inmiddels al 66 jaar in dienst. Daar de leiding uit asbestcement bestaat, is Belgoprocess nu wettelijk verplicht om de buis te vervangen door een kunststoffen exemplaar.

De Neteleiding is onmisbaar voor de werking van onder andere de nucleaire reactor BR2 van SCK CEN en de verwerkingsinstallatie CILVA van Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor de verwerking, de conditionering en de opslag van radioactieve afvalstoffen in onze regio. De leiding is zo’n 10 kilometer lang en loopt van site 2 van Belgoprocess in Mol naar het lozingspunt in de Molse Nete ter hoogte van Ezaart. De Neteleiding loopt voor een groot deel doorheen bos- en landbouwgebied en grenst op sommige plaatsen ook aan bebouwde percelen.

De Neteleiding werd in 1956 voor het eerst in gebruik genomen. En net zoals vele bouwmaterialen uit die periode bestaat de leiding uit asbestcement. De wetgeving verplicht nu Belgoprocess tot het vervangen van de bestaande leiding. Daarom wordt de leiding op het bestaande tracé stapsgewijs vervangen door een kunststoffen alternatief. Het vervangen van de Neteleiding zal in vijf fases verlopen, telkens tijdens de zomermaanden. De ingenieurs van Belgoprocess hopen te starten met de werken in de zomer van 2024 en af te ronden in de zomer van 2028. De werkzaamheden zullen tijdelijke hinder veroorzaken voor de bewoners van het tracé, voornamelijk in 2027 en 2028.

Informatietraject

Het vervangen van de Neteleiding vormt een technische en organisatorische uitdaging. Belgoprocess, NIRAS en het gemeentebestuur willen dit project daarom uitvoeren met een maximale transparantie en intensieve communicatie met alle betrokkenen. Om die reden starten de drie partners een uitgebreid informatietraject over de werkzaamheden. Met een infoavond op 30 november in Zaal ‘t Getouw voor alle omwonenden en overige geïnteresseerden wordt nog dit najaar de eerste grote communicatiestap gezet. Op de infoavond krijg je meer informatie over de Neteleiding zelf, de noodzaak tot vervanging, de concrete aanpak, alle veiligheidsmaatregelen en de fasering. Elke stap in het project zal de komende maanden en jaren uitgebreid gecommuniceerd worden.

